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Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 14:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

Seren Serengil, sosyal medyadan çıplak fotoğrafını yayan Hande Yener'e canlı yayından cevap verirken sesi titredi. Seren, "Bir kadın tarafından en çirkin şiddete maruz kaldım." dedi.

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın programının yorumucusu Seren Serengil, çıplak fotoğrafını yayan Hande Yener'e cevap verdi. Seren zaman zaman konuşurken sesi titredi.

"17 YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAF"

Seren Serengil, Hande Yener'in çıplak fotoğrafını yayması ile ilgili şunları söyledi: "Bundan 17 yıl önce annemin evinde, orada kimsenin olmadığını düşündüğüm sırada çekilmiş bir fotoğraf. Bikini izim çıkmasın diye bikinimi çıkarmıştım. Bir kadın tarafından en ağır şiddete maruz kaldım"

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ikiside ayni bence birbirlerine suc atmasinlar bi farklari yok
soyunmazsan unlu olamazdin kabullen seren hanim
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