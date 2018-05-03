Seren Serengil'den Esra Balamir'e uzaklaştırma kararı

Seren Serengil, avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla, Flash TV ekranlarında yayınlanan 'Bunu da Konuşmak Lazım' programında kendisiyle ilgili yorum yaparak tehdit ettikleri, şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulundukları iddiasıyla Esra Balamir ve Murat Övüç hakkında tedbir kararı verilmesini talep etti.

Anadolu 11. Aile Mahkemesi, talebi değerlendirerek 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun uyarınca şiddet mağduru Seren Serengil'in korunma altına alınmasına karar verdi. Murat Övüç ve Esra Balamir hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

Mahkeme kararında Esra Balamir ve Murat Övüç'ün şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konut, okul ya da yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair surette rahatsız etmemesine hükmetti.

Esra Balamir ve Murat Övüç mahkemenin uzaklaştırma kararına uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yatacak.





