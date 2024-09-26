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Seren Şirince'nin son hali... 'İlişki Durumu: Karışık'ın yıldızı evlenip ülkeyi terk etmişti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu: Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince tam da şöhretin zirvesindeyken evlenip ülkeyi terk etti. Bir süre önce ülkeye dönme kararı alsa da henüz dönmeyen güzel isim son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Seren Şirince'nin son hali... 'İlişki Durumu: Karışık'ın yıldızı evlenip ülkeyi terk etmişti

İlişki Durumu: Karışık ve Seven Ne Yapmaz gibi yapımlarla tanınan Seren Şirince başarılı oyunculuğuyla dikkat çekerken her şeyi geride bıraktı.

Başrolünü Berk Oktay ile paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisinde Ayşegül rolüne hayat veren Seren Şirince, 2019 yılında İngiliz Tobias Sutter ile nikah masasına oturmuştu. Seren Şirince düğünden sonra kariyerini bir kenara bırakarak İngiltere'ye yerleşmişti.

Oyunculuğu bırakan ve zaman zaman yeni hayatından fotoğraflar paylaşan oyuncunun Türkiye'ye konuşulacağı iddiaları vardı.

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren Tobias Sutters ile İngiltere’de dünyaevine giren ve ardından Amerika’ya yerleşen Şirince, Mynet'in haberine göre; eğitim merkezlerinde oyunculuk dersi almıştı. Projeleri değerlendireceği konuşulan güzel isim ülkeye döndü.

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Henüz tam dönüş yapıp yapmadığı bilinmeyen Seren Şirince Türkiye'ye gelince soluğu Topkapı Sarayı'nda aldı.

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İLİŞKİ DURUMU: KARIŞIK AYŞEGÜL'ÜN SON HALİ

Güzel oyuncu paylaşımlarına "Yurt dışında yıllar sonra Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek daha da büyüleyici geldi. Yeni bir bakış açısıyla bana farklı çarptı. Sanırım zaman ve mesafe, her zaman bildiğimiz yerlerle olan bağlantımızı gerçekten derinleştiriyor" dedi.

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Seren Şirince'nin son halini görenler "Halen çok güzelsin", "Ekranlara dön", "Duru güzellik" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Seren Şirince
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