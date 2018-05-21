MAGAZİN

Serena Williams’ın kraliyet düğünü kıyafetindeki ‘küçük sır’

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü ABD’li tenisçi Serena Williams, arkadaşı Meghan Markle ile Prens Harry’nin düğün resepsiyonuna katılırken seçtiği kıyafetindeki detayı sosyal medyada paylaştı.

Serena Williams’ın kraliyet düğünü kıyafetindeki ‘küçük sır’

Meghan Markle ve Prens Harry’nin önceki gün gerçekleşen düğününe Reddit’in kurucusu eşi Alexis Ohanian’la birlikte katılan Serena Williams, farkını ortaya koydu.

Dünyaca ünlü şampiyon tenisçi, Windsor Şatosu’ndaki St. George’s Şapeli’ne kraliyet geleneklerine uygun bir takım, başlık ve topuklu ayakkabıyla katılırken, düğün resepsiyonunda farklı bir tercih yaptı.

,fL86LTR5KEW0nDRginHTBw

ABD’li tenisçi, Windsor Şatosu’ndaki Frogmore Evi’nde yapılan düğün resepsiyonuna Valentino imzalı bir elbiseyle katıldı.

Kıyafetini sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine gösteren Williams, bir başka paylaşımında ayakkabısını da gösterdi.

Williams’ın, resepsiyonda rahat edebilmek için uzun elbisesinin altına spor ayakkabı giydiği görüldü.

Ünlü tenisçi, fotoğrafının altına, “Az bilinen bir gerçek: Gece elbiselerimin altına sık sık spor ayakkabı giyerim. Bu Valentino elbiseyi Pierpaolo Piccioli son dakikada yetiştirdi. Onu, uzun gecelerde rahat etmeye yatkın olduğum konusunda uyarmıştım” notunu yazdı.


PARTNEREsra Ersoy sessizliğini bozduEsra Ersoy sessizliğini bozdu
Deniz Akkaya: Benim ölüm sizden fazla iş yaparDeniz Akkaya: Benim ölüm sizden fazla iş yapar
Hülya Avşar'dan samimi itirafHülya Avşar'dan samimi itiraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kraliyet düğünü Serena Williams

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

AK Parti'de milletvekili adaylık listesinde büyük sürpriz! 200 vekil liste dışı

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

CHP'de sıcak saatler! Muharrem İnce'den flaş açıklama

Memurluk hayali kuranlar dikkat! Tam 20 bin yeni personel alınacak

Memurluk hayali kuranlar dikkat! Tam 20 bin yeni personel alınacak

MHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa etti

MHP'de deprem! FETÖ bağlantısı çıkınca istifa etti

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gülben Ergen Burak Törer’in annesiyle tanıştı

Gülben Ergen Burak Törer’in annesiyle tanıştı

Billboard Müzik Ödülleri’nde dekolteler yarıştı

Billboard Müzik Ödülleri’nde dekolteler yarıştı

Cinsel içerikli mesaj yağıyor

Cinsel içerikli mesaj yağıyor

Deniz Akkaya: Benim ölüm sizden fazla iş yapar

Deniz Akkaya: Benim ölüm sizden fazla iş yapar

Hülya Avşar'dan samimi itiraf

Hülya Avşar'dan samimi itiraf

Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, Murat Cemcir ile dalga geçti!

Hazar Ergüçlü ve Doğu Demirkol, Murat Cemcir ile dalga geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.