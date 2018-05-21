Serena Williams’ın kraliyet düğünü kıyafetindeki ‘küçük sır’

Meghan Markle ve Prens Harry’nin önceki gün gerçekleşen düğününe Reddit’in kurucusu eşi Alexis Ohanian’la birlikte katılan Serena Williams, farkını ortaya koydu.

Dünyaca ünlü şampiyon tenisçi, Windsor Şatosu’ndaki St. George’s Şapeli’ne kraliyet geleneklerine uygun bir takım, başlık ve topuklu ayakkabıyla katılırken, düğün resepsiyonunda farklı bir tercih yaptı.

ABD’li tenisçi, Windsor Şatosu’ndaki Frogmore Evi’nde yapılan düğün resepsiyonuna Valentino imzalı bir elbiseyle katıldı.

Kıyafetini sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine gösteren Williams, bir başka paylaşımında ayakkabısını da gösterdi.

Williams’ın, resepsiyonda rahat edebilmek için uzun elbisesinin altına spor ayakkabı giydiği görüldü.

Ünlü tenisçi, fotoğrafının altına, “Az bilinen bir gerçek: Gece elbiselerimin altına sık sık spor ayakkabı giyerim. Bu Valentino elbiseyi Pierpaolo Piccioli son dakikada yetiştirdi. Onu, uzun gecelerde rahat etmeye yatkın olduğum konusunda uyarmıştım” notunu yazdı.



