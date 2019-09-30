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Serenay Aktaş, Mucize Doktor kadrosunda...

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

FOX'un daha ilk bölümü ile en çok izlenen dizisi olan Mucize Doktor'a bomba bir transfer daha... Mucize Doktor'a Survivor ile adını duyuran Serenay Aktaş; asistan Elif karakterine hayat verecek.

Serenay Aktaş, Mucize Doktor kadrosunda...

Mucize Doktor dizisi farklı senaryosunun yanı sıra başarılı oyunculukları ile de herkesin dilinde. Fox ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran diziye dengeleri değiştirecek yeni bir karaker geliyor.

Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak bir hastanede işe başlamasını konu eden dizi daha ilk bölümü ile gündemi salladı. Kore dizisi Good Doctor'dan uyarlanan Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Survivor yarışması ile ilk kez karşımıza çıkan daha sonra birçok dizide rol alan Serenay Aktaş dizinin kadrosuna asistan Elif olarak katıldı.

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Hastanede dengeleri değiştirecek olan Elif asistan, Ali ile Nazlı Doktor'un arasının açılması fırsat bilerek Ali'ye yanaşacak. Ferman Doktor'a gizli gizli hayranlık duyan Elif asistanın gerçek niyeti ise sonradan ortaya çıkacak.

Serenay Aktaş'ın başarılı bir şekilde hayat vereceği Elif asistanın ise diziye önümüzde günlerde katılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Aktaş Mucize Doktor

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