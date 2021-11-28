Serenay Sarıkaya Adana'dan çiftlik evi mi alıyor?

Serenay Sarıkaya, başrolünü Burak Deniz’le paylaştığı ‘Şahmeran’ dizisi için Adana’ya gitmişti. Ocak ayına kadar burada kalacak oyuncunun çiftlik evlerine hayran kaldığı ve bir ev satın almak için arayışta olduğu iddia edildi.

Şahmeran dizisinin çekimlerinin ara vermesi ile Adana’dan İstanbul’a dönen Serenay Sarıkaya, Etiler’de görüntülendi. Şahmeran dizisiyle ilgili konuşan Sarıkaya, Adana’dan ev aldığı iddialarını yalanladı. Sarıkaya Adana'yı çok sevdiğini de sözlerine ekledi.

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımın da Fahriye Evcen’in uluma sahnesiyle alakası olmadığını söyledi. (Gazetemagazin)



