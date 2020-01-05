Serenay Sarıkaya bileğine neden kırmızı ip takıyor? İşte nedeni

Başarı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın her fotoğrafta göze çarpan ayağındaki kırmızı ipin sırrı ortaya çıktı.

Serenay Sarıkaya oyun, dizi, sinema filmi, müzikal ve hatta reklam imaj fotoğraflarında bile uğurlu olduğuna inandığı kırmızı ipi ayağından çıkarmıyor.

Serenay, bu bilekliğin kendisine büyük şans getirdiğine inanıyor. Neredeyse bütün paylaşımlarında görünen kırmızı bilekliği kopunca, yanında taşıdığı yenisiyle değiştiriyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sarıkaya, "Televizyonu çok özledim. Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk, o yüzden başka bir şey düşünmüyorum" demişti.

