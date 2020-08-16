Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz'a seslendi: Haydi aşkım, sen de atla!

Aşklarına ikinci bir şans veren oyuncu Serenay Sarıkaya ile komedyen Cem Yılmaz'ın yaz tatili tam gaz devam ediyor. Aşıklar, önceki gün Marmaris'te objektiflere takıldı. Ünlü çift önceki gün ise yapımcı Timur Savcı’nın lüks teknesine konuk oldu. Sarıkaya ve Yılmaz’ın bu ziyareti Kanal D’de ekrana gelen Magazin D Cumartesi tarafından görüntülendi.



Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, "Aşk yeniden" dedirtti.

Serenay Sarıkaya, bir ara Savcı'nın oğluyla teknenin en üst kısmına çıkarak, denize çivileme atladı.

Yılmaz, denizden kendisine "Haydi aşkım, sen de atla!" şeklinde seslenen sevgilisine ise onu izleyerek eşlik etti.

Ünlü oyuncu atlayış yaptığı sırada deniz altında çekilen karelerini ise Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı. Ünlü oyuncunun İngilizce “Mavi favori rengim” notuyla yüklediği deniz altı pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.