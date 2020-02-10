Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti

Atina'da tatil yapan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, Türkler tarafından birlikte görüntülenmişlerdi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya bir haftalık tatilin ardından ayrı ayrı uçaklarla Türkiye'ye döndü. Serenay Sarıkaya, Atina'daki tatilin ardından muhabirlerin sorularına "Her şey gördüğünüz gibi" yanıtını verdi.

Bu itirafın ardından muhabirler güzel oyuncuya "Neden ayrı uçaklarla döndünüz" sorusunu yöneltti. Sarıkaya, "Benim orada işlerim vardı, o yüzden biraz geç döndüm" yanıtını verdi.



