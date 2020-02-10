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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 23:40 | Son Güncelleme

Bir süredir Atina'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Türkiye'ye geri döndü. Serenay Sarıkaya, açıklama yaparak aşkı doğruladı.

Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını itiraf etti

Atina'da tatil yapan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, Türkler tarafından birlikte görüntülenmişlerdi.

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya bir haftalık tatilin ardından ayrı ayrı uçaklarla Türkiye'ye döndü. Serenay Sarıkaya, Atina'daki tatilin ardından muhabirlerin sorularına "Her şey gördüğünüz gibi" yanıtını verdi.

Bu itirafın ardından muhabirler güzel oyuncuya "Neden ayrı uçaklarla döndünüz" sorusunu yöneltti. Sarıkaya, "Benim orada işlerim vardı, o yüzden biraz geç döndüm" yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz,

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