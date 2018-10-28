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Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

Çocukluğunda dans ve jimnastikle ilgili travma yaşadığını söyleyen Serenay Sarıkaya, puhutv'den yayınlanan Fi dizisindeki dansçı karakteri için "Antrenmanlara ağlayarak gidiyordum ama travmamı yenmemi sağladı” ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Ezgi Mola YouTube kanalında yayınladığı, ‘Tanınmış Kişileri Seviyorum’ programında Serenay Sarıkaya’yı konuk etti. Geçen sezon final yapan Fi dizisinde dansçı Duru karakterine hayat veren Sarıkaya, “Haftanın beş günü 2.5 saat jimnastik ve üzerine dans antrenmanlarım vardı. Ağlayarak gidiyordum, çok zor ve acıydı. ‘Sizden nefret ediyorum’ diye diye zorla yapıyordum” diye konuştu.

Çocukluk anısını anlatan Sarıkaya, “Ankara’da yaşarken ailem jimnastik kursuna yazdırdı. Bir türlü bacaklarım açılmadı. Hocalarım, ‘Bu kızdan olmayacak’ dedi. O zamandan bu yana hayatım boyunca esnemeyle ilgili şeyler yapmadım. Proje gelince, yaşadığım travmayı atlamak için kabul ettim ve yendim” dedi.

Evcimen birisini olduğunu belirten 27 yaşındaki oyuncu, tüm film ve dizileri evde izlediğini söyledi.

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Serenay Sarıkaya fi

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