Serenay Sarıkaya'dan havuz pozları!

Instyle dergisinin Haziran say\u0131s\u0131na kapak olan g\u00fczel oyuncu Serenay Sar\u0131kaya, dergi \u00e7ekimlerinden kareleri Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\n\n\u015ei\u015fme havuz i\u00e7ine mayolu poz veren Sar\u0131kaya'n\u0131n g\u00f6nderilerini k\u0131sa s\u00fcrede y\u00fcz binlerce be\u011feni ald\u0131.\n\n\n Yer: Taksim! Onu g\u00f6rebilmek i\u00e7in birbirleriyle yar\u0131\u015ft\u0131larMeryem Uzerli'den aile payla\u015f\u0131m\u0131!Mutlu aile pozu
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