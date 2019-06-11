MAGAZİN

Serenay Sarıkaya'dan havuz pozları!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 02:25 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından paylaştığı havuz fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'dan havuz pozları!

Instyle dergisinin Haziran sayısına kapak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dergi çekimlerinden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

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Şişme havuz içine mayolu poz veren Sarıkaya'nın gönderilerini kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

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Serenay Sarıkaya InStyle

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