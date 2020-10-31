Serenay Sarıkaya'dan İzmir depremi açıklaması

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 25 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 831 kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye’yi derinden sarsan deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklama yapan Serenay Sarıkaya, yaşadığı üzüntü ve endişeyi dile getirdi.



Ünlü oyuncu, "İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir’den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor" ifadelerini kullandı.



