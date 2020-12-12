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Serenay Sarıkaya'dan karantina pozu

12.12.2020 17:14 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya'dan karantina pozu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen oyuncu Serenay Sarıkaya, karantina pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Sarıkaya, gönderisine, "Güneş enerjisi ile çalışanlar kulübü başkanı... Herkes evde" notunu düştü.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, ocak ayından beri birlikte olduğu Cem Yılmaz ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı.

Koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan Sarıkaya, şu aralar kendisine vakit ayırıyor.

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Serenay Sarıkaya, karantina pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
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Oyuncunun, "Güneş enerjisi ile çalışanlar kulübü başkanı... Herkes evde" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı.


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