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Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin yanıtı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Alice Müzikali'nin iki ünlü oyuncusu Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin yanıtı!

Alice Müzikali'nin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya ve 'Kraliçe' karakterine hayat veren Ezgi Mola, önceki akşam Etiler'de bir mekanda yemek yedi. Müzikal sayesinde tanışan ve sıkı dost olan ikili, mekan çıkışı magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ezgi Mola hakkında "Alice, bizim için çok büyük bir şans oldu. Bizi kavuşturdu birbirimize" diyen Sarıkaya, "Kerem Bürsin'le tekrar barışacağınız yönünde yapılan yorumlara ne diyorsunuz?" sorusuna ise "Şu an öyle bir şey yok" şeklinde kaçamak bir yanıt verdi.

Yakın arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum günün sosyal medya paylaşımı ile kutlayan Ezgi Mola, konu hakkında "Herhalde, biz birbirimizi seven insanlarız. Bunlar güzel şeyler. Sevgi kazansın" açıklamasında bulundu. (Gecce.com)

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya kerem bürsin

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