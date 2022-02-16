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Serenay Sarıkaya'dan kulis pozları

16.02.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Alice Müzikali ile sahnede olan Serenay Sarıkaya, sosyal medyada kulis fotoğraflarını paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımında; rol arkadaşları Merve Dizdar ve Ezgi Mola'ya da yer verdi.

Serenay Sarıkaya'dan kulis pozları

Son dönemlerde takıntılı hayran kabusu yaşayan ve işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açan Serenay Sarıkaya, uzun bir arada sonra başrolünde oynadığı Alice Müzikali ile sahnelere döndü.

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KULİSTEN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, zaman zaman provalardaki keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Sarıkaya, son olarak kuliste verdiği pozları yayınladı.

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Kahverengi deri gömlek ve pantolonuyla poz veren Sarıkaya, rol arkadaşları Merve Dizdar ve Ezgi Mola'ya da yer vermeyi ihmal etmedi. Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Serenay Sarıkaya
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