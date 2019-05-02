MAGAZİN

Serenay Sarıkaya haberlere isyan etti! Kerem Bursin destekledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Kerem Bürsin'den ayrılan Serenay Sarıkaya ünlü bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddiasını yalanladı. Eski sevgilisi Kerem Bürsin de Instagram'dan Serenay Sarıkaya''nın paylaşımını paylaşarak açıklamasını destekledi.

Serenay Sarıkaya haberlere isyan etti! Kerem Bursin destekledi

Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le 3 buçuk yıllık aşkını geçtiğimiz günlerde bitiren Serenay Sarıkaya'nın ünlü bir iş adamıyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya bu iddiayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı: ''Her gün hayretle yeni bir senaryoya uyanıyorum. Hayatımda kimse olmamakla birlikte üretilen tüm gerçek dışı haberleri ve bunlar üzerinden yapılan yorumları, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir! Lütfen karşılıklı sevgi ve saygımızı kaybetmeyelim!''

5ccacb6bc03c0e3cfccb2dcb

KEREM'DEN SERENAY'A DESTEK

Serenay Sarıkaya'nın açıklamalarının ardından Kerem Bürsin de eski sevgilisine destek verdi. Bürsin sosyal medya hesabından şu notu paylaştı; 'Yaşadığımız sürece lütfen saygı duyun... Şu ana kadar yazılan ve çıkan bir sürü haberin doğruyla hiçbir alakası yoktur'

D5joYHBW4AU7z3r.jpg large

PARTNERDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye varDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var
İddiadayı kaybedince soyundu! İddiadayı kaybedince soyundu!
Nur Fettahoğlu aylar önce paylaştığı çıplak fotoğrafa açıklık getirdi Nur Fettahoğlu aylar önce paylaştığı çıplak fotoğrafa açıklık getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya kerem bürsin

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

Alp Kırşan’ın minik oğlu ile benzerliği şoke etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Yatak odasından paylaştı! 'Isınmaya niyeti yok'

Yatak odasından paylaştı! 'Isınmaya niyeti yok'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazar Ergüçlü'den makyajsız filtresiz doğal poz!

Hazar Ergüçlü'den makyajsız filtresiz doğal poz!

Hatice 'Yaradanın eseriyim' notuyla paylaştı

Hatice 'Yaradanın eseriyim' notuyla paylaştı

İddiadayı kaybedince soyundu!

İddiadayı kaybedince soyundu!

Nur Fettahoğlu aylar önce paylaştığı çıplak fotoğrafa açıklık getirdi

Nur Fettahoğlu aylar önce paylaştığı çıplak fotoğrafa açıklık getirdi

Eşi açıkladı! İşte Dilber Ay'ın gerçek ölüm nedeni

Eşi açıkladı! İşte Dilber Ay'ın gerçek ölüm nedeni

Cardi B kırmızı halıda şov yaptı!

Cardi B kırmızı halıda şov yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.