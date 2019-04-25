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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrıldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Daha önce bir çok kez ayrılık haberleriyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin çifti, bu kez ayrılık iddiaları doğruladı.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin ayrıldı!
  1. Sayfa'nın haberine göre; çift Kerem Bürsin'in Amerika'dan dönmesinin ardından dün akşam ayrılık kararı aldı. Kerem Bürsin bu sabah itibarıyla birlikte yaşadıkları evden de taşındı.

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Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün yüzü olduğu giyim markasının lansmanına katılmış, sakal bıraktığı görülen Bürsin, "Sakallar şu anki ruh halim. Sadece uzatmak istedim. Serenay (Sarıkaya) Amerika dönüşü ilk gördüğünde biraz şaşırdı ama sevdi" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya kerem bürsin

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