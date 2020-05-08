Serenay Sarıkaya: Karantina bitince ilk iş...

Dünya genelinde 3 milyon 900 binden fazla kişiyi etkileyen koronavirüs nedeniyle karantina uygulayan Serenay Sarıkaya, Instagram üzerinden Post Korona Düşleri'nin ilk canlı yayın konuğu oldu. 28 yaşındaki oyuncu sosyal izolasyon günlerinde yaşadıklarını ve özlemlerini anlattı.

Karantina döneminde negatif haber almanın kendisine iyi gelmediğini söyleyen Sarıkaya “Teknolojiden uzak kalmak benim tercihim oldu. Sosyal medya detoksu yapmak hoşuma gitti. Oralarda yanlış bilgi ve panik var. Neyin doğru olup olmadığını bilemiyorsunuz. Felsefeme güzel haberleri ve enerjileri çoğaltmak uyuyor” dedi.

Hayata hiç küsmediğini belirten Sarıkaya, “Anlayışıma göre bir şey değil. Tabii ki motivasyonumu kaybettiğim, yorgun düştüğüm ve devam edemeyip pes etme noktasına gelmişliğim olmuştur. Herkesin zorlukları vardır ama çok şanslıyım ki bana destek olan annem vardı hayatımda... Günlerce çok yorularak çalışacak, enerjim var” şeklinde konuştu.

SABAH RİTÜELİ: BALLI SU

Sarıkaya açıklamasında şunları söyledi: “Sabah ilk uyandığımda ballı su içerim. Asla pırasayı ağzıma sürmem. Salgın bitince çok sevdiğim bir lokantaya yumurtalı karnabahar yemeye gidip kendime ziyafet çekeceğim.