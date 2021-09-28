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Serenay Sarıkaya kovboy kızı oldu! Siyah çizmesi ve mini şortuyla paylaştı

28.09.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gçetiğimiz günlerde adı işletmeci Umut Evirgen'le anılan Serenay Sarıkaya bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Güzel oyuncudan sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşım geldi. Yakında yeni projelerle döneceği konuşulan Sarıkaya'nın siyah kovboy çizmesi ve mini şortu ile paylaştığı pozuna beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya kovboy kızı oldu! Siyah çizmesi ve mini şortuyla paylaştı

Serenay Sarıkaya uzun bir süredir ekranlarda yer almazken, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu son olarak Fi dizisi ve ardından Alice Müzikali'nde rol almıştı.

SERENAY SARIKAYA'DAN SES GETİREN KOVBOY POZU!

29 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yakında yeni projelerle izleyici karşısında olacağı konuşuluyor. Bu süreçte sosyal medya paylaşımlarını da ihmal etmeyen oyuncudan çok konuşulan yeni bir poz geldi.

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Sarıkaya, mini şortu ve siyah kovboy çizmesiyle çekildiği pozunu Instagram hesabında paylaştı.

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Başarılı ismin bu fotoğrafına 300 bine yakın beğeni ve binlerce yorum geldi.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

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Yine iddialara göre Sarıkaya, iki farklı reklam filmiyle yakın süreçte ekranlarda olacak. Yaptığı anlaşmalar sonrası keyfinin yerinde olduğu söylenilen oyuncu geçtiğimiz günlerde elinde bir senaryo okurken çekilen fotoğrafını "Geliyor gelmekte olan" notuyla paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Serenay Sarıkaya
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