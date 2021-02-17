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Serenay Sarıkaya Maldivler'e uçtu

17.02.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya Maldivler'e uçtu

Bir süredir televizyon projelerinde yer almayan Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler’e uçtu. Sarıkaya, Maldivler tatilinden ilk paylaşımını yaptı.

Geçtiğimiz sene Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla gündeme gelen şu sıralarda ise ekranlardan uzak olan oyuncu Serenay Sarıkaya, Güney Asya ülkesi Maldivler’de güzel havanın tadını çıkarıyor. Sarıkaya, üstsüz bir şekilde havluyla bedenini örttüğü fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya’nın Maldivler’e kiminle gittiği ise merak konusu oldu.

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"CEM YILMAZ'LA KÜS DEĞİLİZ AMA..."

Serenay, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

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