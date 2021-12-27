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Serenay Sarıkaya'nın Adana dönüşü tarzı dikkat çekti! Çorap-terlik kombini

27.12.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da çekilen 'Şahmeran' dizisi tamamlanınca İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya rol arkadaşları Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte İstanbul Havalanı'nda görüntülendi. Sarıkaya'nın Adana tarzı gözlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya'nın Adana dönüşü tarzı dikkat çekti! Çorap-terlik kombini

'Şahmeran' dizisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya tarzıyla dikkat çekti. Adana dönüşü İstanbul Havalanı'nda görüntülenen Sarıkaya'nın çorap terlik kombini dikkat çekti.

Kahverengi peluş terliklerinin içine giydiği beyaz çoraplar ile dikkat çeken Sarıkaya’yı görenler “Adana tarzı Serenay” yorumlarında bulundu.

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Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Serenay Sarıkaya 29 yaşındaki güzel oyuncu, basın mensuplarının; işletmeci Umut Evirgen ile ilgili aşk haberlerinin hatırlatması üzerine “Teşekkür ederim” demekle yetindi.


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Serenay Sarıkaya
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