Serenay Sarıkaya’nın annesiyle Cansu Tosun'un babasının yasak aşkı olay olmuştu! Kenan Tosun ve Serpil Tosun boşandı

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşadığı haberleriyle çalkalandı.

Ünlü isimler Nişantaşı'nda samimi bir şekilde görüntülenmiş ve bu görüntülerin ardından Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun ihaneti doğrulamıştı.

''ALLAH'A HAVALE EDİYORUM''

Serpil Tosun, yazlık komşusu Ümran Seyhan ve Kenan Tosun'un sarmaş dolaş görüntülerinin yayınlanmasının ardından "Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah'a havale ediyorum onları" açıklamasını yapmıştı.

Uzun süre gündemden düşmeyen bu birlikteliğe Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun “Ailevi konular” diyerek yorum yapmamıştı. Son olarak 'Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa' programına konuşan Kenan Tosun evliliğinin bittiğini açıkladı:

''BİR AY ÖNCE BOŞANDIK''

"1 ay önce boşandık. Kimsenin haberi yok. İlk defa söylüyorum. Anlaşmalı olarak boşandık. O konu kapandı. Zaten boşanma arifesine gelmişti bizim evliliğimiz. Ne konuşsak yanlış anlaşılır. Görüyorsunuz Ümran Hanımla beraber ve mutluyuz. Sizler bir şeyler yazıyorsunuz ama öyle bir şeyler yok. 3 aydır birlikte yaşıyoruz. Yerimiz belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küslük yok. Olamaz da... Hiç görüşmez olur muyuz?" ifadelerini kullandı.





