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Serenay Sarıkaya'nın bacak dekoltesine beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali ile sahnelerde yer almaya devam ediyor.Oyuncu, ayrıca Netflix’in yeni dizi projesinde de yer almaya hazırlanıyor. Sarıkaya son olarak yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Serenay Sarıkaya'nın bacak dekoltesine beğeni yağdı

Serenay Sarıkaya, yoğun iş temposu ve Kerem Bürsin ayrılığının ardından uzun bir yaz tatili geçirerek yeni sezona bomba gibi geri döndü. Alice Harikalar Diyarı oyunuyla yoğun günler geçiren Sarıkaya Instagram hesabında ise oldukça aktif...

Sarıkaya son olarak yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Sarıkaya'nın derin bacak dekoltesi hayranlarını mest etti. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya, 2 saat içinde 370 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda da yorum aldı.

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Takipçilerinin iltifatları ile karşılaşan Serenay Sarıkaya’nın bu pozlarına yorum yapanlar arasında Merve Dizdar da vardı. Dizdar, “İşte bu” diye yazdı ve kalp emojisi bıraktı.

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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da emoji ile beğenisini ifade etti. Sarıkaya’nın hayranları ise “Bu nasıl bir güzellik” yorumlarıyla iltifatlarda bulundu.


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