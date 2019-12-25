MAGAZİN
  4. Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı

Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:51 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, saçlarının yapıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun "No make up" notuyla paylaştığı göğüs dekolteli paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli pozuna beğeni yağdı

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılan Serenay Sarıkaya'nın sahnedeki performansı sosyal medyaya sızmış güzel oyuncununsesi ve şarkı yorumuna iltifat yağmıştı. Sarıkaya sahne öncesi kulisten hazırlık aşamasını paylaştı.

"NO MAKE UP" NOTUYLA PAYLAŞTI

Makyajı biten ve daha sonra saçlarını yaptıran başarılı oyuncu o andan bir kare paylaştı. Sarıkaya derin göğüs dekolteli beyaz kazağı ile dikkat çekerken "No make up" notuyla makyajsız paylaşım akımını ti'ye aldı.

serenay-sarikaya-nin-gogus-dekolteli-pozu-sosyal-12752542_6032_m

"ALEV ALDI BURALAR"

Oyuncunun hayranları "Alev aldı buralar" diyerek beğenilerini ifade etti. Sarıkaya'nın yürek hoplatan pozuna hayranlarının yanı sıra oyuncu arkadaşlarından da güzel yorumlar geldi. Yasemin Allen, "Böyle uyandım" notuyla Sarıkaya'nın paylaşımına kalp bıraktı.

İlk yarım saate 130 binin üzerinde beğeni yapıldı. "Sana bayılıyorum" diyen hayranları bu haline kalp bıraktı.

Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince... Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince...
Spordan çıktı sevgilisine poz verdi! Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!
'Kavuşmak, nar kızım...''Kavuşmak, nar kızım...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya dekolte

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne arsız bir toplum olduk kadınlar böyle soyundukça sapklara abazalara kapı aralıyor yapmayın böyle ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lopez'den sevgilisine havalı poz! 'Bebeğim...'

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Ali Sunal: Kavuşmak, nar kızım

'Kavuşmak, nar kızım...'

Yıllar sonra ortaya çıktı! Nuri Alço Fulden Uras'ın anneannesiyle evliymiş!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın kiminle evliymiş

Alişan'ın sahte hesapla başı dertte!

Savcılığa koştu! 'Arkadaşlık teklifleri olmuş...'

Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul yorumu!

Kanal İstanbul'a ve Yerli Otomobil Projesi'ne eleştiri!

Pınar Altuğ'dan ip üzerinde havalı pozlar!

İp üzerinde yoga! Beğeni yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.