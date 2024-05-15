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Dizi ve filmlerden tanınan kadın da yakalandı! Lüks villalardan vatandaşları dolandıran çete tarihe karıştı

15.05.2024 08:49
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İzmir merkezli 3 ilde gerçekleşen operasyonda dizi ve film oyuncusu kadın da yakalandı 17 yaşındaki hacker 'Zeus' da! Şebeke lüks villalar kiralıyor, internetten çeşitli yöntemlerle vatandaşları soyup soğana çeviriyordu. Bu şekilde 5 milyon TL'ye yakın kazanç da elde ettiler. Komandolar destek verdiği jandarma ekipleri düğmeye bastı, operasyondan detaylar dikkat çekti.

Dizi ve filmlerden tanınan kadın da yakalandı! Lüks villalardan vatandaşları dolandıran çete tarihe karıştı

Kiraladıkları lüks villalarda internet üzerinden vatandaşları dolandıran şebekede daha önce dizi ve filmlerde oynaya bir oyuncu da bulunuyordu. Zeus kod adlı 17 yaşındaki hackerın dolandırılanları ve dolandırılacakları bilgisayarında iki ayrı klasöre dağıtması şaşkına çevirdi. Ayrıca 47 suçtan yakalama kararı olan firari şebeke lideri de gözaltına alınanlar arasında.

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LÜKS VİLLALARDAN TELEFON AÇIYORLARDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir şebekenin İzmir merkezli Aydın ve Balıkesir illerinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Lüks villalar kiralayarak kurdukları sistemler ile vatandaşları arayarak kendilerini avukat, hakim, savcı, banka görevlisi, polis ve asker gibi tanıtarak dolandırdıkları öğrenildi. Birçok şikayeti değerlendiren jandarma ekipleri, iz sürerek şebekenin faaliyet gösterdiği İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslerini tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar sonrasında eş zamanlı operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda komandolar da yer aldı. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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VİLLADAKİ PİTBULL İÇİN VETERİNER

Operasyon kapsamında, Çeşme ilçesindeki lüks bir villada bulunan şüpheliler, koruma amaçlı bahçesinde yasaklı ırk olan 'Pitbull' cinsi iki köpeği beslediği öğrenildi. Jandarma ekipleri, önceden yapılan gözlemde bahçede bulunan köpeklerin tespit edilmesinin ardından operasyona veteriner getirerek iki köpeği de sakinleştirici ile etkisiz hale getirdiği bildirildi. Operasyon kapsamında, şebeke lideri C.A. da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şebeke elebaşı C.A.'nın hakkında, 47 ayrı suçtan yakalama kararı olduğu ve 5 yıldır firari olduğu bildirildi. C.A.'nın üzerinde sahte avukat kimliği olduğu ortaya çıktı.

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ESKİ KADIN OYUNCU DA ÇETEDE!

Çeşitli yöntemler ile vatandaşlar dolandırarak günlük 5 milyon TL'ye yakın kazanç elde ettiği öğrenilen şebekenin içerisinde, eski dizi ve filmlerde oynayan bir kadın oyuncunun da olduğu ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ HACKER ZEUS'UN BİLGİSAYARI 'PES' DEDİRTTİ

Ayrıca 'Zeus' kod adlı 17 yaşında bir hackerın bulunduğu belirtildi. Zeus kod adlı çete üyesinin, dolandırılacak vatandaşların kimlik ve telefon numarası gibi bilgilerini yasa dışı yollarla elde ettiği belirlendi. Hackerın bilgisayarında 'Dolandırılacak' ve 'Dolandırıldı' isimli dosyalar oluşturduğu ve bu dosyalarda çok sayıda vatandaşın bilgileri yer aldığı öğrenildi.

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OPERASYON DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslere yapılan operasyon, dron ile görüntülendi. Şüphelilerin Çeşme ilçesindeki adresinde yapılan aramada, 23 dizüstü bilgisayar, 44 adet tuşlu telefon, 36 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar, 1 'call center' cihazı, 17 USB hafıza kartı, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme, yaklaşık 20 gram metamfetamin, yaklaşık 35 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi.

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Operasyonda yakalanan hacker ve diger 10 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Çok sayıda vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde eden 11 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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