Serenay Sarıkaya'nın kolyesi Cem’in hediyesi!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündelik hayatına dair keyifli kareler paylaşan Serenay Sarıkaya bu defa sevgilisi Cem Yılmaz’ın aldığı iddia edilen özel yapım kolyesini görücüye çıkardı. Sarıkaya Instagram’daki son pozunda boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti. Yapımı 3 ay süren, altın üzerine elmas kaplı olan özel kolyeyi Cem Yılmaz’ın hediye ettiği söyleniyor.

Takipçileri kolyesini çok beğendikleri Serenay’a, “Cem Yılmaz mı hediye etti? Tabii canım çok zevkli adam” diye yorum yaptı.

Cem Yılmaz, aynı mücevheratçıdan daha önce de kolye, yüzük ve küpe almıştı. Hatta Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya’ya 32 bin TL değerinde küpe aldığı söylenmişti.



