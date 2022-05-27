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Serenay Sarıkaya'nın son pozu olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım"

27.05.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde bir jean markasının yüzü olan ve markanın reklamını yaptıktan sonra başka bir jean markasının ceketini giymesiyle dalga konusu olan Serenay Sarıkaya paylaşımıyla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya beyaz şort ve ceket takımıyla hayranlarını mest etti. Oyuncunun pozunu gören bazı takipçiler ceketin içinde bluz olmadığını sandı.

Serenay Sarıkaya'nın son pozu olay oldu! "İçine bir şey giymemiş sandım"

Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Bir ödül töreni için hazırlık yapan ve son halini sosyal medyadan paylaşan oyuncunun tarzı beğeni topladı.

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Serenay Sarıkaya mini şortu ve ceketli haliyle pozlarına yorum da yaptı. Baz takipçiler oyuncunun ceketin içine bir şey giymediğini sandı.

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Serenay Sarıkaya'ya "İçine bir şey giymemiş sandım", "Çok güzelsiniz", "Ceketin içinde sütyen yok sandım", "Aklım çıktı bluz varmış" yorumları geldi.

Enis Arıkan ve İbrahim Selim ise arkadaşlarının pozlarına kalp emojisiyle destek verdi.

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Serenay Sarıkaya
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