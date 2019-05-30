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Serenay Sarıkaya'nın yaz imajına beğeni yağdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Sevgilisi Kerem Bürsin’den yeni ayrılan Serenay Sarıkaya yakın arkadaşlarıyla tatile çıktı. Sarıkaya'nın yaz stili ise hayranlarının gözünden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya'nın yaz imajına beğeni yağdı!

Şu sıralar Kerem Bürsin ile ayrılığı ve Alice Müzikali ile gündemde olan Serenay Sarıkaya, çok sevdiği arkadaş grubuyla New York’a gitti. Sarıkaya daha önce yaptığı bir açıklamada "Çok sevdiğim arkadaş grubumla New York’ta olacağız. Dolu dolu bir seyahat planladılar. Kendimi onlara teslim ettim" demişti.

Serenay Sarıkaya’dan New York’tan paylaşım geldi. Saç stil değişikliği dikkatlerden kaçmadı.

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Yaza yeni bir tarzla giren güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, ''İlişkimizdeki heyecanı kaybettik'' diyerek ayrıldıklarını duyurmuşlardı. İkilinin sürpriz ayrılığının ardından ise Sarıkaya'nın ismi sıklıkla aşk dedikodularına karışmıştı.

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