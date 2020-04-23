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Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’ın doğum gününü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Oyuncu Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımına "İyi ki varsın" yorumunu yaparak kalp ifadesi koydu.

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’ın doğum gününü kutladı

Komedyen Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan çiftten Sarıkaya, sosyal medyada aşkını ilan etti.

“İYİ Kİ VARSIN”

Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle aynı evde karantinada olan ikili, aşklarını sosyal medyaya da yansıttı. Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan sevgilisinin Instagram’dan yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımının altına “İyi ki varsın” yorumunu yaptı.

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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz, doğum günü,

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