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Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı!

19.03.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak sevgilisi Umut Evirgen ile gündeme gelmişti. Sarıkaya, önceki gün 8 aydır birliktelik yaşadığı Evirgen ile ilk kez görüntülenmişti. Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın ilişkisi böylelikle belgelenmişti. Sarıkaya, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, mini eteği ile verdiği pencere önündeki pozları Instagram'da yayınladı.

Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı!

8 aydır birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen, geçen gece ilk kez beraber görüntülendi. Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda aldı.
https://www.mynet.com/serenay-sarikaya-ile-umut-evirgen-ilk-kez-birlikte-goruntulendi-yuzunde-guller-aciyor-391832-mymagazin

Keyifli halleri dikkatlerden kaçmayan Sarıkaya, evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Aylardır Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın anlamsız ilişkisi böylelikle belgelendi.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, pencere önünde verdiği pozları Instagram'da yayınladı.

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Paylaşımına "Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı..." notunu ekleyen Sarıkaya, takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.


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Serenay Sarıkaya
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