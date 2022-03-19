Serenay Sarıkaya süper minisiyle pencere önünde şov yaptı!

8 aydır birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen, geçen gece ilk kez beraber görüntülendi. Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda aldı.
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Keyifli halleri dikkatlerden kaçmayan Sarıkaya, evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Aylardır Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın anlamsız ilişkisi böylelikle belgelendi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, pencere önünde verdiği pozları Instagram'da yayınladı.
Paylaşımına "Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı..." notunu ekleyen Sarıkaya, takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.
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