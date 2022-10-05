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Serenay Sarıkaya sütyensiz tarzıyla olay oldu! Üstüne yalnızca pelerin giydi

05.10.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Adana-İstanbul arası mekik dokuyan oyuncu Serenay Sarıkaya Elle dergisi için kamera karşısında geçti. Baştan aşağı pembe olan ve sütyensiz şekilde pelerin giyerek dikkat çeken Sarıkaya aşka dair de fikirlerini de dergiyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya sütyensiz tarzıyla olay oldu! Üstüne yalnızca pelerin giydi

Umut Evirgen ile ilişkisine nokta koyan Serenay Sarıkaya dergi için verdiği pozlarla dikkat çekti. Pembe bir belerin altına hiçbir şey giymeyen ve sütyensiz görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.

Aşk hayatıyla da sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya ilişkilere dair şu yorumu yaptı:

Ekran Alıntısı

"Kadın-erkek ilişkisinde koşulsuz diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama koşuldan kastım birbirinden faydalanmak değil. İnsanlar birbirlerine birtakım ihtiyaçlar ve arayışlar sonucu çekiliyorlar. O dönemde nasıl bir ruh halindeysen, frekansına öyle birisini çekiyorsun ve o anki enerjin, isteklerin, duygusal ihtiyaçların bazı koşullar yaratıyor. Aksi ancak eski Yeşilçam filmlerinde, masallarda, romanlarda.”

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