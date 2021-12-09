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Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın, yeteneğiyle ağızları açık bıraktı!

09.12.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir YouTube kanalında, konuğun yaptığı Serenay Sarıkaya taklidi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarıkaya'nın paparazzilerle konuştuğu anları taklit eden konuk, izleyiciden tam puan aldı.

Türkiye'nin en güzel kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, cesur tarzı ve yeteneğiyle magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Bir YouTube kanalında, kadın konuğun yaptığı Serenay Sarıkaya taklidi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarıkaya'nın, magazin muhabirleriyle konuştuğu anları taklit eden konuk, mimikleri ve ses tonunun benzerliğiyle, görenleri şaşkına çevirdi.

Şimdilerde Şahmeran dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, muhabirlere ve sevenlerine gösterdiği sıcak tavırlarla, sık sık adından söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın, yeteneğiyle ağızları açık bıraktı!

Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın, yeteneğiyle ağızları açık bıraktı!

Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın, yeteneğiyle ağızları açık bıraktı!

Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın, yeteneğiyle ağızları açık bıraktı!

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Serenay Sarıkaya
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