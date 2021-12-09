Serenay Sarıkaya taklidi yapan kadın, yeteneğiyle ağızları açık bıraktı!

Türkiye'nin en güzel kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, cesur tarzı ve yeteneğiyle magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Bir YouTube kanalında, kadın konuğun yaptığı Serenay Sarıkaya taklidi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarıkaya'nın, magazin muhabirleriyle konuştuğu anları taklit eden konuk, mimikleri ve ses tonunun benzerliğiyle, görenleri şaşkına çevirdi.

Şimdilerde Şahmeran dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, muhabirlere ve sevenlerine gösterdiği sıcak tavırlarla, sık sık adından söz ettiriyor.

Instagram'da 9 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.





