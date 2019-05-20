Serenay Sarıkaya tatilde! Demet Akalın dayanamadı

Kerem Bürsin ile ayrılık kararı alan Seranay Sarıkaya önceki gün sessiz sedasız tatile çıktı. Sarıkaya şu sıralar mavilikler eşliğinde teselli bulmaya çalışıyor.

Tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Sarıkaya'nın fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Demet Akalın, Sarıkaya'nın paylaşımın altına 'Üffff yine fazla, yine fazla! Kız bir nazar boncuğu tak!' yorumunda bulundu.

Ege'den paylaşım yapan Sarıkaya, geçen hafta da gecelerde Kerem Bürsin sorularından kaçmak için akla karayı seçmişti.



