MAGAZİN

Serenay Sarıkaya tayt modasına uydu

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.09.2019 11:44 | Son Güncelleme

Yaz arası sonrasında Alice müzikali için yeniden kollarını sıvayan oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından paylaştığı taytlı pozuyla dikkat çekici yorumlar aldı.

Serenay Sarıkaya tayt modasına uydu

Kerem Bürsin ile evlilik yolunda giden ilişkisini sonlandırdıktan sonra Amerika’ya tatile giden ve yaz boyunca sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden güzel pozlarla beğeni toplayan ve haber olmayı başaran Sarıkaya, bu defa tayt tercihi ile gündeme geldi.

Kısa tayt modasına uyan ve gittiği bir alışveriş merkezinde bu haliyle poz veren Sarıkaya’nın bu giyimini erkek iç çamaşırı boxer’a benzetenler oldu. Hatta bazı takipçileri Serenay Sarıkaya’nın bu görüntüsüne “Sarıkaya erkek çamaşırı ile sokağa çıkmış, iyi cesaret” şeklinde yorumlar yaptı.

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Serenay Sarıkaya tayt modası

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