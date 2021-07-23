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Serenay Sarıkaya ve Merve Dizdar tatilde!

23.07.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi dönemini evinde geçiren Serenay Sarıkaya, haziran ayında başladığı tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Asos'ta tatil yapan Serenay Sarıkaya'ya Merve Dizdar da eşlik etti.

Serenay Sarıkaya ve Merve Dizdar tatilde!

Pandemi dönemini evinde geçiren Serenay Sarıkaya, haziran ayında başladığı tatillerine hız kesmeden devam ediyor.Asos bölgesinde tatil yapan Sarıkaya, iskelede siyah mayosuyla boy gösterdi. Güneşi arkasına alarak poz veren oyuncunun paylaşımı kısa sürede 230 binden fazla beğeni aldı.

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Her fırsatta Ege'de tatil yapmayı çok sevdiğini söyleyen Serenay Sarıkaya, 5 gün önce pembe bikinili bir pozunu paylaşmış ve "Canım Kuzey Ege'me sevgimle geldim" demişti.
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Serenay Sarıkaya'ya tatilde Alice Müzikali'nde birlikte yer aldığı Merve Dizdar da eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
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