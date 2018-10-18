Serenay Sarıkaya'nın senaryo krizi

Serenay Sarıkaya marka yüzü olduğu bir jeans markası Serenay adlı bir koleksiyon hazırladı. Tasarımlarının tanıtımı için de Levent'te önceki akşam davet verildi. Serenay Sarıkaya'ya sevgilisi Kerem Bürsin eşlik etti. Geceye sosyete ve sanat dünyasından yıldız yağdı.

Serenay Sarıkaya başrolde olacağı ve 'Acıların Kadını' olarak tanınan 1989 yılında 30 yaşındayken öldürülen Bergen'in hayatının anlatılacağı filmde senaryo krizi çıktığı iddialarına yanıt verdi.

Filmde Bergen'i canlandıracak olan Serenay Sarıkaya senaryoyu beğenmedi. Ocak'ta başlayacak çekimler 2019 yazına ertelendi.

27 yaşındaki Serenay Sarıkaya konu hakkında, ''Acelemiz yok. İçime sinmeyen yerler vardı, yeniden yazılıyor'' açıklamasını yaptı.

