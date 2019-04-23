Serge Djiehoua'nın Türkiye sevgisi: Kahvede çay içip okey oynuyor

İlçe halkının sevgilisi olan Djiehoua, Türkiye'nin kendisinin ikinci memleketi olduğunu, çay içip okey oynamayı çok sevdiğini söyledi. Kariyerine ülkesi Fildişi Sahili'nde başlayan, Türk futbolseverlerle 2008'de transfer olduğu Antalyaspor'da tanışan ve ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Serge Djiehoua, devre arasında geldiği Süper Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor ile şampiyonluk yaşayarak takımının Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesine katkı sağladı.

ÇAY İÇİP OKEY OYNUYOR

Yolu Sarayköyspor'a düşen ve burada da yarım sezon içerisinde kupa kaldırma başarısı gösteren Djiehoua, taraftarların sevgilisi oldu. Takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlardan arta kalan zamanlarda ilçedeki kahvehanelere giden Djiehoua çay içip, Türkiye'de öğrendiği okey oyunuyla vakit geçiriyor.

"İKİNCİ MEMLEKETİM DE TÜRKİYE"

Türkiye'yi çok sevdiğini ve hayatını burada sürdürmek istediğini söyleyen Djiehoua, “Buradaki insanlar çok sıcak kanlı. Kahvehaneye gidip çay içip okey oynamayı da çok seviyorum. Yemekleri de çok güzel. Özellikle fıstıklı baklavaya bayılıyorum. Benim ülkem Fildişi Sahili ama ikinci memleketim de Türkiye" dedi.