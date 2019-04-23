Mynet Trend

Serge Djiehoua'nın Türkiye sevgisi: Kahvede çay içip okey oynuyor

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 23.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 3 yıl Antalyaspor'da forma giyen, Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu sanıp Cizrespor'a transfer olan 36 yaşındaki futbolcu Serge Djiehoua, devre arasında katıldığı Sarayköyspor ile şampiyonluk yaşadı.

Serge Djiehoua'nın Türkiye sevgisi: Kahvede çay içip okey oynuyor

İlçe halkının sevgilisi olan Djiehoua, Türkiye'nin kendisinin ikinci memleketi olduğunu, çay içip okey oynamayı çok sevdiğini söyledi. Kariyerine ülkesi Fildişi Sahili'nde başlayan, Türk futbolseverlerle 2008'de transfer olduğu Antalyaspor'da tanışan ve ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Serge Djiehoua, devre arasında geldiği Süper Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor ile şampiyonluk yaşayarak takımının Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesine katkı sağladı.

1

ÇAY İÇİP OKEY OYNUYOR
Yolu Sarayköyspor'a düşen ve burada da yarım sezon içerisinde kupa kaldırma başarısı gösteren Djiehoua, taraftarların sevgilisi oldu. Takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlardan arta kalan zamanlarda ilçedeki kahvehanelere giden Djiehoua çay içip, Türkiye'de öğrendiği okey oyunuyla vakit geçiriyor.

3

"İKİNCİ MEMLEKETİM DE TÜRKİYE"
Türkiye'yi çok sevdiğini ve hayatını burada sürdürmek istediğini söyleyen Djiehoua, “Buradaki insanlar çok sıcak kanlı. Kahvehaneye gidip çay içip okey oynamayı da çok seviyorum. Yemekleri de çok güzel. Özellikle fıstıklı baklavaya bayılıyorum. Benim ülkem Fildişi Sahili ama ikinci memleketim de Türkiye" dedi.

2

"RİZE YERİNE CİZRE'YE GİTTİĞİMİ ÖĞRENDİM"
Yunanistan'da top koştururken, menajerinin kendisine 'Rize seni istiyor' dediğini kendisinin de teklifi kabul ettiğini belirten Djiehoua, “Rize'ye gittiğimi sanırken, havaalanında Cizre'ye gittiğimi öğrendim. Daha önce Cizre'yi hiç duymamıştım. Gittim ve 2 gün sonra Kobani olayları çıktı. Ben yaşananlardan çok korktum. Oradaki taraftarlar beni çok sevdi. Oraya gidip şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Bu sezon da Sarayköyspor ile şampiyon olduğum için çok sevinçliyim. 2 yıl daha futbol kariyerime devam etmek istiyorum. Daha sonra menajerlik yapmak istiyorum. Teknik direktörlük çok stresli ve bana göre değil. Türkiye'yi çok seviyorum ve buradan gitmek istemiyorum" diye konuştu.

PARTNERDemet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...Demet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...
Cinsel organıyla gol attıCinsel organıyla gol attı
Canlı yayında şok kavga!Canlı yayında şok kavga!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Serge Djiehoua Sarayköyspor Antalyaspor

En Çok Okunan Trend Haberler

HEPAR kapatıldı!

HEPAR kapatıldı!

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

Emekli uzman çavuş dehşet saçtı!

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

Uluduğu video sosyal medyayı salladı! Çok sert sözler

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Futbolcu kızlara camii cemaatinden tepki

Futbolcu kızlara camii cemaatinden tepki

Belediye başkanı ve kaymakamlar kavga etti iddiası!

Belediye başkanı ve kaymakamlar kavga etti iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'un eski yıldızı Dame N'Doye cinsel organıyla gol attı

Cinsel organıyla gol attı

Erman Toroğlu ile Turgay Demir canlı yayında kavga etti

Canlı yayında şok kavga!

Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı!

Burak Yılmaz çılgınlığı! 'Affet anne'

G.Saray'dan F.Bahçe'ye anlamlı destek!

G.Saray'dan F.Bahçe'ye anlamlı destek!

Saynur Öztürk Kaldırım ile Panayiotis Karagianis'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Serdar Ali Çelikler: Arda Turan, Başakşehir'de oynamak istemiyor! Aklı, gönlü Galatasaray'da

Arda Turan'la ilgili bomba iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.