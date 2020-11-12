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  4. Sergio Aguero vites artırdı: KRÜ Esports Ignacio ‘meyern’ Meyer‘ı transfer etti

Sergio Aguero vites artırdı: KRÜ Esports Ignacio ‘meyern’ Meyer‘ı transfer etti

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
ESPOR  | Son Güncelleme

Manchester City'nin başarılı forvet oyuncusu Sergio Aguero'nun kurduğu KRÜ Esports, şaşırtan bir transfer gerçekleştirdi. KRÜ Esports, MiBR'ın eski CS:GO oyuncusu Ignacio ‘meyern’ Meyer‘ı transfer etti.

Sergio Aguero vites artırdı: KRÜ Esports Ignacio ‘meyern’ Meyer‘ı transfer etti

Futbol ve Espor yakınlaşması kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce iz bırakan futbolcu David Beckham'ın bir espor takımına yatırım yapmıştı. Beckham'dan sonra Real Madrid'in başarılı oyuncusu Casemiro'nun Case Esports adında yeni bir takım kurduğu görülmüştü. Şimdi ise futbol dünyasının tanınan ismi, Manchester City'nin forvet oyuncusu Sergio Aguero tarafından kurulan KRÜ Esports gündeme bomba gibi düştü. Fakat KRÜ Esports'un gündeme gelmesinin nedeni bir transfer.

SERGİO AGUERO'DAN ÖNEMLİ TRANSFER

Başta bir FIFA takımı olarak kurulan KRÜ Esports, Counter- Strike: Global Offensive'e de göz kırpmaya başladı. Buna bağlı olarak espor takımı, CS:GO oyuncusu olan ve MiBR takımında bulunmuş Ignacio ‘meyern’ Meyer‘ı transfer etmiş durumda.

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Bu transfer ile birlikte KRÜ Esports'un CS:GO tarafında da kendini güçlendirmesi bekleniyor. Futbolcuların espor arenasına olan ilgisi ise devam edecek gibi görünüyor.

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