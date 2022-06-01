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Şeriat tartışması sürüyor! Tuğçe Kazaz'dan Ezgi Mola'ya şok sözler

01.06.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından yaptığı Şeriat paylaşımıyla gündeme geldi. Kazaz, 'Şeriat temiz toplumlara gelir' açıklaması sonrası kendisine tepki gösteren Ezgi Mola'ya "Medya maymunluğuna devam et" dedi.

Şeriat tartışması sürüyor! Tuğçe Kazaz'dan Ezgi Mola'ya şok sözler

Sosyal medyada birkaç gündür devam eden Şeriat tartışmalarına eski manken Tuğçe Kazaz da dahil oldu. Müslüman olmasının ardından açıklamalarıyla adından söz ettiren Kazaz, Twitter hesabından Şeriat tartışmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Şeriat öven Tuğçe Kazaz'a Ezgi Mola'dan tepkiŞeriat öven Tuğçe Kazaz'a Ezgi Mola'dan tepki

"KORKMAYIN ŞERİAT GELMEZ"

Kazaz paylaşımında "Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah’ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed’in ahlakı, Hz.Ömer’in adaleti, Hz.Ali’nin cesareti, Fatih’in ferasetidir. Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez! Benim anladığım şeriat ile sizin İslam’dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil." ifadelerine yer verdi.

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"YALLAH ARABİSTAN'A"

Kazaz'ın sözlerinin ardından Ezgi Mola "Yallah Arabistan'a" yanıtını verdi. Eski mankenden Mola'ya cevap gecikmedi.

Kazaz'ın paylaşımı şu şekilde;

"Ezgi Mola bana “Yallah Arabistan’a” demiş! Türkiye babanın çiftliği mı ki oraya buraya yol veriyorsun? Haddini bil, medya maymunluğuna devam et. Burası şehit kanlarıyla sulanarak vatan edilmiş Osmanlı bakiyesidir, sadece din düşmanlarının ülkesi değildir, bunu size öğreteceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Tuğçe Kazaz
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