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Serin eş anlamlısı nedir? Serin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede eş anlamlı sözcüklerin kullanımı çok yaygındır. Bu sözcükler aynı veya benzer anlamlara geldiklerinden dolayı asıl sözcük yerine geçebilir. Türkçede pek çok kelimenin bir ya da birden fazla eş anlamlısı kelime olabilir. Eş anlamlı kelimeler genellikle yabancı dillerden alıntılanan sözcüklerdir. Ancak bazı kelimelerin de eş anlamlısı olan kelime olmayabilir. Peki, serin kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Serin eş anlamlısı nedir? Serin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Serin sözcüğü dilimize Moğolcadan gelmiştir. Moğolcada "soğuk hava, ayaz" anlamına gelen "serigün" kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre serin sözcüğü iki farklı manaya gelir. İlk manası ılık ile soğuk arası, soğuğa yakındır. Daha çok hava durumunu belirtmek için kullanılır. İkinci manası ise hafifçe soğuk, ferahlık veren ve hoşa gidendir. Her iki manada da sıfat türünde kullanılır. Serin kelimesi ile meydana gelen "serinkanlı" gibi birleşik kelimeler de mevcuttur. Ayrıca "serin tutmak" ve "serin gel" gibi kalıplaşmış ifadelerde de serin kelimesi kullanılır. Serin kelimesi kullanıldığı kadar anlamdaş kelimeleri de kullanılır.

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Serin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizin kelime bakımından zengin olmasının bir sebebi de eş anlamlılık durumudur. Farklı dillerden alıntılanan kelimeler de bu eş anlamlılık durumuna zemin hazırlar. Türkçede hemen hemen her kelimenin eş anlamlısının olmasının yanı sıra bazı kelimelerin eş anlamlısı yoktur. Serin kelimesinin eş anlamı olan bir kelime yoktur.

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Serinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı, o cümleyi farklı şekillerde ifade etmemizi sağlar. Ayrıca sözcüklerin anlamdaşları öğrenildiğinde kelime haznesi de genişlemektedir. Ancak serin eş anlamlısı olmadığı için serinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Serin kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Kuşluk vaktinin sıcağına rağmen binanın içi serindi.
  • Sabahları işe giderken hava serin oluyor.
  • Dünkü havaya göre bugün dışarısı daha serin gibi.
  • Evin içi kalorifer yanmasına rağmen serindi.
  • Arabam serin havada bile kesinlikle çalışmıyor.
  • Yarın hava bugünden daha serin olacakmış.
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