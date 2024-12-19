Serinin ikinci filmi geliyor! Başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi" filminin vizyon tarihi kesinleşti

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi serinin ilk filmi olarak 2021 yılında vizyona girmişti. Ufuk Bayraktar yaptığı açıklamada filmin, 2010-2011 yılları arasında Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle alakası olmadığını, karakteri yaratırken babasından esinlendiğini, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini anlattığını söylemişti. Yıllar sonra ise Ufuk Bayraktar bu sefer serinin ikinci filmi için kolları sıvadı. Ufuk Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı serinin ikinci filmi "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", 7 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şenol Önder, Emre Ertunç, Selim Güler, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carrol, Scott Wells ve Michel Qissi yer alıyor. (AA)

Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır