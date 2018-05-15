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Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'den aşk dolu paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.05.2018 22:15 | Son Güncelleme

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'in Instagram'daki aşk dolu paylaşımı kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel'den aşk dolu paylaşım

Başrollerini paylaştıkları "Kiraz Mevsimi" adlı dizide iki aşığı oynayan ikilinin setteki yakınlaşması kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'in ilişkisi, dizi final yaptıktan sonra son bulmuştu. İtalya'ya gittikten sonra arasında buzları eriyen çift aşklarına kaldıkları yerden devam ettiler. Özge Gürel bu gün sosyal medya hesabı Instagramdan Serkan Çayoğlu ile beraber çekindiği fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun paylaştığı fotoğrafa takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
serkan çayoğlu özge gürel

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