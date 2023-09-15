Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'lı Kader Bağları'nın yayın tarihi belli oldu! Kader Bağları konusu nedir, oyuncuları kim?

Kader Bağları dizisi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği Kader Bağları dizisinin yönetmen koltuğunda Benal Tairi oturuyor. Kader Bağları'nın senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül ve Redife Zerener kaleme alıyor. Kader Bağları dizisine dair detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Kader Bağları oyuncuları arasında kimler var? Kader Bağları hangi tarihte yayınlanacak?

KADER BAĞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Aşk Kaderi Yenmektir” sloganıyla çekilen Kader Bağları dizisinin ilk bölümü 30 Eylül 2023 Cumartesi günü seyirciyle buluşacak.

KADER BAĞLARI KONUSU

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

KADER BAĞLARI OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan - Sevda

Serkan ÇayoğlU - Kerem

Mehmet Aykaç - Savaş

Nazlı Bulum

Zeynep Köse

Arzu Gamze Kılınç

Sanem Babi

Betül Çobanoğlu

Aslı İçözü

Çınar Yükçeker

Muşerref Göksever



