Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'lı Kader Bağları'nın yayın tarihi belli oldu! Kader Bağları konusu nedir, oyuncuları kim?

Kader Bağları dizisi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği Kader Bağları dizisinin yönetmen koltuğunda Benal Tairi oturuyor. Kader Bağları'nın senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül ve Redife Zerener kaleme alıyor. Kader Bağları dizisine dair detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Kader Bağları oyuncuları arasında kimler var? Kader Bağları hangi tarihte yayınlanacak?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Aşk Kaderi Yenmektir” sloganıyla çekilen Kader Bağları dizisinin ilk bölümü 30 Eylül 2023 Cumartesi günü seyirciyle buluşacak.
Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.
Ayça Ayşin Turan - Sevda
Serkan ÇayoğlU - Kerem
Mehmet Aykaç - Savaş
Nazlı Bulum
Zeynep Köse
Arzu Gamze Kılınç
Sanem Babi
Betül Çobanoğlu
Aslı İçözü
Çınar Yükçeker
Muşerref Göksever