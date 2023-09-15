MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'lı Kader Bağları'nın yayın tarihi belli oldu! Kader Bağları konusu nedir, oyuncuları kim?

Serkan Çayoğlu ve Ayça Ayşin Turan'lı Kader Bağları'nın yayın tarihi belli oldu! Kader Bağları konusu nedir, oyuncuları kim?

15.09.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kader Bağları dizisi yayın tarihi belli oldu. FOX TV'de yayın hayatına bailayacak Kader Bağları dizisinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Serkan Çayoğlu yer alıyor. Süreç Film'in yapımcılığını üstlendiği Kader Bağları dizisi sürükleyici ve dramatik konusu ile ekranlara gelecek. Peki, Kader Bağları konusu nedir, oyuncuları kim? Kader Bağları ne zaman başlayacak?

Kader Bağları dizisi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. İnci Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği Kader Bağları dizisinin yönetmen koltuğunda Benal Tairi oturuyor. Kader Bağları'nın senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Türküler Özgül ve Redife Zerener kaleme alıyor. Kader Bağları dizisine dair detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Kader Bağları oyuncuları arasında kimler var? Kader Bağları hangi tarihte yayınlanacak?

KADER BAĞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Aşk Kaderi Yenmektir” sloganıyla çekilen Kader Bağları dizisinin ilk bölümü 30 Eylül 2023 Cumartesi günü seyirciyle buluşacak.

373203002_842551123845080_561108964849027920_n

KADER BAĞLARI KONUSU

Yolları bir üzüm bağında kesişen iki gencin tutkulu, delidolu sevdalarının öyküsünü; iki ayrı dünyanın insanı Sevda (Ayça Ayşin Turan) ve Kerem’in (Serkan Çayoğlu) aşk ve mücadele sınavını konu alıyor.

373247687_1508351253301517_197334697118767239_n

KADER BAĞLARI OYUNCULARI

Ayça Ayşin Turan - Sevda

Serkan ÇayoğlU - Kerem

Mehmet Aykaç - Savaş

Nazlı Bulum

Zeynep Köse

Arzu Gamze Kılınç

372913995_317618024264378_2268631855781733154_n

Sanem Babi

Betül Çobanoğlu

Aslı İçözü

Çınar Yükçeker

Muşerref Göksever


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son paylaşımları tepki çekti! "Maaşını da açıklasana"Son paylaşımları tepki çekti! "Maaşını da açıklasana"
Nejat İşler hakkında korkutan iddia! Bakın ne paylaştıNejat İşler hakkında korkutan iddia! Bakın ne paylaştı
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Erkeklere seslendi...Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Erkeklere seslendi...
Anahtar Kelimeler:
FOX Ayça Ayşin Turan Serkan Çayoğlu Oyuncu erkan turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Diri diri gömülen yeni doğan bebeği toprağın altından kurtardılar

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.