Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den müjdeli haber! "Yaza düğün var"

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan ‘Hayaller ve Hayatlar’ dizisinin çekimleri Nişantaşı’nda devam etti. Soğuk havaya rağmen kamera karşısına geçen Özge Gürel, çekim arasında gazetelerin sorunlarını cevapladı.

"HABERLER DOĞRU"

Güzel oyuncu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile yaz aylarında evlenecekleri yönünde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

Özge Gürel, "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan’ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" dedi. 34 yaşındaki oyuncu, yeni dizisi hakkında, “Çalışmayı çok özlemiştim. İlk fragman yayınlandı, tepkiler çok güzel. Dört kadının çok tatlı bir hikayesi, kadro şahane" diyerek heyecanını dile getirdi.

