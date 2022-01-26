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  4. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den müjdeli haber! "Yaza düğün var"

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den müjdeli haber! "Yaza düğün var"

26.01.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Gürel, dijital platformda yayınlanacak 'Hayaller ve Hayatlar' dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan 34 yaşındaki güzel, kendisi gibi oyuncu olan ve şimdilerde 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan Serkan Çayoğlu ile 2022 yazında evlenecekleri yönünde basına yansıyan haberleri doğruladı.

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den müjdeli haber! "Yaza düğün var"

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan ‘Hayaller ve Hayatlar’ dizisinin çekimleri Nişantaşı’nda devam etti. Soğuk havaya rağmen kamera karşısına geçen Özge Gürel, çekim arasında gazetelerin sorunlarını cevapladı.

"HABERLER DOĞRU"

Güzel oyuncu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile yaz aylarında evlenecekleri yönünde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.

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Özge Gürel, "Evet doğrudur. Yazın olacak ama tarihi net olarak belli değil. Serkan’ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü bir araya gelip organizasyon yapmadık" dedi. 34 yaşındaki oyuncu, yeni dizisi hakkında, “Çalışmayı çok özlemiştim. İlk fragman yayınlandı, tepkiler çok güzel. Dört kadının çok tatlı bir hikayesi, kadro şahane" diyerek heyecanını dile getirdi.

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Özge Gürel Serkan Çayoğlu
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