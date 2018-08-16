Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evleniyor

"Kiraz Mevsimi" dizisinde ba\u015flayan a\u015fklar\u0131 3 y\u0131ld\u0131r devam eden Serkan \u00c7ayo\u011flu ve \u00d6zge G\u00fcrel a\u015fk\u0131ndan g\u00fczel haber geldi. Serkan \u00c7ayo\u011flu ve \u00d6zge G\u00fcrel evlilik karar\u0131 ald\u0131.\n\u0130kilinin yak\u0131n \u00e7evresine nikah m\u00fcjdesi verdi\u011fi iddia edildi.\nPARTNERAldat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenip intihar etmi\u015fti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Berkay kesenin a\u011fz\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131: 2 bu\u00e7uk milyon liral\u0131k hediyeBella Hadid'in idol\u00fc 72 ya\u015f\u0131ndaki Cher
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