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Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evleniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

"Kiraz Mevsimi" dizisinde başlayan aşkları 3 yıldır devam eden Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel mutlu haberi verdi

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evleniyor

"Kiraz Mevsimi" dizisinde başlayan aşkları 3 yıldır devam eden Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel aşkından güzel haber geldi. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evlilik kararı aldı.

İkilinin yakın çevresine nikah müjdesi verdiği iddia edildi.


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Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel özge gürel

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