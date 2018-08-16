Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evleniyor

"Kiraz Mevsimi" dizisinde başlayan aşkları 3 yıldır devam eden Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel aşkından güzel haber geldi. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel evlilik kararı aldı.

İkilinin yakın çevresine nikah müjdesi verdiği iddia edildi.



