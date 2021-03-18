Serkan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte Serkan Kaya’nın şarkıları…

Tekrardan müziğe dönen Serkan Kaya, şarkılarıyla yeniden arabesk piyasasına giriş yaptı. Şarkıları en çok satanlar listesine giren Serkan Kaya, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünün sahibi oldu.
1978'de Sivas’ta doğan Serkan Kaya, okul hayatını Sivas’ta Sivas Endüstri Lisesi’ni bitirmesinin ardından Ankara Armoni Mızıka Birliği’nde vatani görevini tamamladı. Askerliğin ardından İstanbul’a gelen Serkan Kaya, 2001’de ilk albümünü çıkardı. ,
Albümünün arkasından albüm çalışmasına ara veren Serkan Kaya, beste ve söz çalışmalarına yöneldi. 2011’de ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ adındaki albümüyle müzik piyasasında ‘bitti’ denilen arabesk müziğe yeni bir bakış açısı getiren Serkan Kaya, yaptığı müziği ‘Modern Arabesk’ şeklinde tanımladı.
Bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de yazan Serkan Kaya, ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ albümünün çıkış şarkısı olan ‘Sevemiyorum’ şarkısına klip çekti. Sonra da ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ ve ‘Zor Bela’ adındaki şarkılarına klip çeken Serkan Kaya, bu süre içerisinde Türkiye’nin bir çok kentinde konser verdi.
Arabesk müzik formatına aykırı mekânlarda da ‘Arabesk Geceleri’ konseptini sokarak bir ilki gerçekleştiren Serkan Kaya, büyük bir beğeni kazanarak Arabesk müzikte yeni bir çığır açtı. 3 senelik bir çalışmanın arksından 16 Mart 2015 tarihinde ‘Gönül Bahçem’ albümüyle müzik dünyasında ‘Arabesk Müziğin Yeni Starı’ olarak gösterilen Serkan Kaya, Türkiye’de ‘Arabesk’ müziğini yeniden canlandırdı.
‘Gönül Bahçem’ albümüyle en çok satanlar listesinde yer alan Serkan Kaya, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazandı.
Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? – 2011
Senden Sonra Ben – 2000
Miras – 2017
Gönül Bahçem – 2015
Serkan Kaya, 2017’de Ayşegül Kalfa ile evlendi. Çiftin iki tane oğlu oldu. Serkan Kaya kameralar karşısında verdiği bir röportajda aile hayatını birçok şeyden öne koyduğunu ifade etmişti.
Evlatlarının rezidanslarda büyümelerini istemediğini söyleyen Serkan Kaya, “Bahçeli bir evimiz var; biz yağmur yağdığında çıkar çamur ile oynardık. Hayat böyle güzel geliyordu. Şimdi çocuklarımızın da bu şekilde büyümesini istiyoruz.” açıklamasında bulunmuştu. Ayrıca, Ayşegül Kalfa ile ilgili fazla bir bilgi bulunamadı…
KORONAVİRÜS KARANTİNASINA GİRMİŞTİ
Afyonkarahisar’da verdiği bir konserde orkestrasındaki bir müzisyenin koronavirüs testi pozitif çıkan Serkan Kaya, 35 kişi ile birlikte karantinaya alınmıştı.
‘’ARABESKİN HAKKINI VERDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM’’
Geçtiğimiz aylarda sahne öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Serkan Kaya, müzik ve modanın bir arada olduğu bir gecede olmaktan duyduğu mutluluğu anlatmıştı. "Devir değişti. Serkan Kaya da değişti. Mekanın da, sahnelerin de sahibi şu anda benim.’’ diyen Serkan Kaya, arabeskin hakkını verdiğini düşündüğünü söylemişti.
"BEN ONU RAKİP OLARAK GÖRMEDİM"
‘’Mahsun Kırmızıgül, arabesk albümüyle geri dönüyor. Ne söylersiniz?’’ sorusunu yanıtlayan Serkan Kaya, Kırmızıgül’ü ağabeyi olarak gördüğünü söyleyerek, onu hiçbir zaman rakip olarak görmediğini vurgulamıştı. Serkan Kaya, ‘’Biz rakip değiliz fakat albümler rakip olabilir. Albümler yarışacak, kimin şarkısı iyiyse zaten o iyidir" ifadelerini kullanmıştı.
NUR YERLİTAŞ’I KLİBİNDEN ÇIKARMIŞTI
Modacı Nur Yerlitaş'ın, aralık 2017’de katıldığı bir davette şehitler için kullandığı skandal ifadeler sonrası Serkan Kaya da ünlü modacıyı klibinden çıkarmıştı.
KARA GÖZLÜM KLİBİNE 80 BİN TL HARCANDI
80 bin Türk lirası harcanan ‘Kara Gözlüm’ün klibinin 1 dakikalık bölümünde Nur Yerlitaş’ı oynatan Serkan Kaya, Yerlitaş’ın şehitler ile ilgili sözleri tepki çekince klip çöpe atmıştı. Serkan Kaya, 80 bin Türk lirası daha harcayıp klibin yenisi çekmişti…
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