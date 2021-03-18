Serkan Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İşte Serkan Kaya’nın şarkıları…

Bu albümdeki bütün şarkıların sözü ve müziğini de yazan Serkan Kaya, ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ albümünün çıkış şarkısı olan ‘Sevemiyorum’ şarkısına klip çekti. Sonra da ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ ve ‘Zor Bela’ adındaki şarkılarına klip çeken Serkan Kaya, bu süre içerisinde Türkiye’nin bir çok kentinde konser verdi.

Albümünün arkasından albüm çalışmasına ara veren Serkan Kaya, beste ve söz çalışmalarına yöneldi. 2011’de ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ adındaki albümüyle müzik piyasasında ‘bitti’ denilen arabesk müziğe yeni bir bakış açısı getiren Serkan Kaya, yaptığı müziği ‘Modern Arabesk’ şeklinde tanımladı.

Tekrardan müziğe dönen Serkan Kaya, şarkılarıyla yeniden arabesk piyasasına giriş yaptı. Şarkıları en çok satanlar listesine giren Serkan Kaya, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünün sahibi oldu.

Arabesk müzik formatına aykırı mekânlarda da ‘Arabesk Geceleri’ konseptini sokarak bir ilki gerçekleştiren Serkan Kaya, büyük bir beğeni kazanarak Arabesk müzikte yeni bir çığır açtı. 3 senelik bir çalışmanın arksından 16 Mart 2015 tarihinde ‘Gönül Bahçem’ albümüyle müzik dünyasında ‘Arabesk Müziğin Yeni Starı’ olarak gösterilen Serkan Kaya, Türkiye’de ‘Arabesk’ müziğini yeniden canlandırdı.

‘Gönül Bahçem’ albümüyle en çok satanlar listesinde yer alan Serkan Kaya, 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazandı.

SERKAN KAYA’NIN ALBÜMLERİ

Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? – 2011

Senden Sonra Ben – 2000

Miras – 2017

Gönül Bahçem – 2015

SERKAN KAYA’NIN EŞİ AYŞEGÜL KALFA KİMDİR?

Serkan Kaya, 2017’de Ayşegül Kalfa ile evlendi. Çiftin iki tane oğlu oldu. Serkan Kaya kameralar karşısında verdiği bir röportajda aile hayatını birçok şeyden öne koyduğunu ifade etmişti.

Evlatlarının rezidanslarda büyümelerini istemediğini söyleyen Serkan Kaya, “Bahçeli bir evimiz var; biz yağmur yağdığında çıkar çamur ile oynardık. Hayat böyle güzel geliyordu. Şimdi çocuklarımızın da bu şekilde büyümesini istiyoruz.” açıklamasında bulunmuştu. Ayrıca, Ayşegül Kalfa ile ilgili fazla bir bilgi bulunamadı…