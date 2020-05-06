Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladı mı? Sermiyan Midyat'tan yeni açıklama

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Sevcan Yaşar ile aşk yaşamaya başladı. Aralarındaki 16 yaş farktan dolayı çok konuşulan çift, bu kez de şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde karakola giden Yaşar, sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyerek şikayette bulundu. Sermiyan Midyat ise konu hakkında konuşarak kendisini savundu.

Sermiyan Midyat yaptığı yeni açıklama yaptı. "Aşk iki kişiliktir ve ayrılık da sevdaya dahildir" diyen Miydat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle 20 yılı aşkın süredir yalnızca ürettikleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya gayret eden bir yazar, yönetmen ve oyuncu olarak böylesi bir hadiseyle gündemi meşgul ettiğim için çok şaşkınım ve üzgünüm.

'HERKES GİBİ AŞIK OLDUM'

Herkes gibi aşık oldum, herkes kadar hayaller kurdum. İnsanlar bambaşka hayatlardan, farklı geleneklerden, apayrı sosyal çevrelerden gelip aşık olduklarıyla bir ömür kurmak isterler. Tam da bu yüzden çiftler arasında yaşanan fikir ayrılıkları, tartışmalar olağandır. Tartışma ise ancak empatiyle, saygıyla, anlayışla mümkündür. Ötesi ne insan onuruyla, ne vicdanla, ne insafla, ne ahlakla, ne beyefendilikle, ne hanımefendilikle bağdaşabilir.