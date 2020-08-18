Sertab Erener: Babamı kaybettiğim akşam sahneye çıktım

55 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener, YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı.
Erener, "Sahnede en duygulandığınız an neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
En zorlandığım ve duygusal an, sahneye çıkmadan yarım saat önce sevgili babamı kaybettiğim ve daha sonra sahneye çıkıp, konser vermek zorunda olduğum geceydi. Acısıyla, tatlısıyla hep sahnede olmak, müziğin devam etmesi önemli bir şey ama insanın içi kan ağlarken şarkı söylemesi çok zormuş. En zorlandığım ve duygusal olarak yoğun hissettirdiği anı babamı kaybettiğim akşamki konser oldu
Sertab Erener, "Tamam ben şarkıcı olacağım' dediğiniz an hangisi?" sorusunu, "5 yaşındaydım. Annemin halası rahmetli Leman Hanım'ın evinde çok acayip aynalı bir dolap vardı. Onun ipek elbiselerini giyip, elime bir tarak alıp, şarkılar söylüyordum. O zamanlar ne yapmak istediğime karar vermiştim" şeklinde yanıtladı.
"Kariyeriniz boyunca 'Her şeyi bırakıp gitmek istiyorum' dediğiniz an var mı?" sorusuna Erener, "Evet, var. Bir Almanya turnesi yapmıştım. Korkunç geçmişti. Bu kadar kötü bir organizasyon, bu kadar kötü bir hafta olmamıştı ve Türkiye'ye döndüğümde müziği bırakmaya karar vermiştim" cevabını verdi.
Erener, "En büyük korkunuz ne?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:
Korkularımı minimize etmeye çalışıyorum. En büyük korkum; bir gün sahnede sesimin çıkmaması herhalde ki onu da sahnede yaşadım. Bu geçen kış müzikalin tam ortasında sesim tamamen gitti.
O kadar yorgun ve hastaydım ki, farenjittim... Sesim komple gitti. Önümde 'Aşk' diye bir şarkı vardı. 'O tonlar nasıl çıkacak?' diye düşündüm. Sonra şarkı geldi ve o ses çıkmadı. Konseri iptal ettik. Bir ay sustum. Herkesle yazarak iletişim kurdum.
**"Size 'Artık ünlüyüm' dedirten anınız nedir?" sorusuna şarkıcı, şu cevabı verdi:
İlk albümüm 1990'ların başında çıktı. Prodüktörüm Sezen Aksu'ydu. Sezen, 'Albümlerin ve şarkıların tuttuğunu sokağa çıkıp, bir yerde oturup arabaları seyrederken anlayabilirsin. Arabalar bangır bangır çalıyorsa albüm tutmuştur, yakında da meşhur oluyorsundur. Sertab kalk Bebek’e gidiyoruz' dedi.
Ardından 'Ne yapacağız Bebek’te?' diye sordum, cevabı 'Kahvede oturacağız' dedi. Oturduk 5 arabanın 4’ü 'Sakil Ol' albümünü çalıyordu. Bana dönüp 'Albüm meşhur oldu' dedi. Birkaç ay sonra insanlar sokakta bana 'Aaaa!' deyince o zaman anladım.
İlkokul anısını anlatan Erener, şunları söyledi:
Birinci yılın sonunda merasim yapılır ya... Beni koro şefi yaptılar. En öne koydular. O kadar heyecanlandım ki altıma kaçırdım. Şarkıyı söylüyorum ve tutamadığım şekilde işiyorum. Hem söylüyorum, hem işiyorum. Allah'tan bu bir sahne travmasına dönmedi. Eve gidip, kaç gün ağladığımı size anlatamam.
Öte yandan Erener, "Hayatınızdaki tek bir şeyi değiştirseydiniz bu ne olurdu?" sorusuna ise, "Belki 5 santim daha uzun olabilirdim" yanıtını verdi.
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