Sertab Erener: Babamı kaybettiğim akşam sahneye çıktım

55 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener, YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

Erener, "Sahnede en duygulandığınız an neydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

En zorlandığım ve duygusal an, sahneye çıkmadan yarım saat önce sevgili babamı kaybettiğim ve daha sonra sahneye çıkıp, konser vermek zorunda olduğum geceydi. Acısıyla, tatlısıyla hep sahnede olmak, müziğin devam etmesi önemli bir şey ama insanın içi kan ağlarken şarkı söylemesi çok zormuş. En zorlandığım ve duygusal olarak yoğun hissettirdiği anı babamı kaybettiğim akşamki konser oldu

Sertab Erener, "Tamam ben şarkıcı olacağım' dediğiniz an hangisi?" sorusunu, "5 yaşındaydım. Annemin halası rahmetli Leman Hanım'ın evinde çok acayip aynalı bir dolap vardı. Onun ipek elbiselerini giyip, elime bir tarak alıp, şarkılar söylüyordum. O zamanlar ne yapmak istediğime karar vermiştim" şeklinde yanıtladı.

"Kariyeriniz boyunca 'Her şeyi bırakıp gitmek istiyorum' dediğiniz an var mı?" sorusuna Erener, "Evet, var. Bir Almanya turnesi yapmıştım. Korkunç geçmişti. Bu kadar kötü bir organizasyon, bu kadar kötü bir hafta olmamıştı ve Türkiye'ye döndüğümde müziği bırakmaya karar vermiştim" cevabını verdi.