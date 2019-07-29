MAGAZİN

Sertab Erener sahnede düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Önceki akşam Ayvalık'ta konser veren Sertab Erener, zeminde bulunan halıya takılarak düştü. Erener, görüntüleri kendi sosyal medya hesabında paylaşarak yetkililere sitem etti.

Erener önceki akşamki Ayvalık konserinde sahne zemininde bulunan halıya takıldı ve yere düştü. Erener, düşme anı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililere sitem etti.

Sertab Erener, şunları söyledi:

“30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Çok zor yerlerde çok zor şartlarda müzik yaptım, bu ülkede müzik aşkıyla hayatına anlam katmaya çalışan her müzisyen ve artist gibi. Dün gece ilk kez sahnede düştüm, çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Belki sahnede ilk kez düşen ben değildim ama son olmak istediğim için bu filmi ve metni herkesle paylaşmak istedim. Şehirlerin ilçelerin beton yığını haline gelmesinden dolayı rahatsız olmayan ilgililer bir zahmet o betonu en azından bu sahnenin güvenilir olması için kullansalar! Elle sayılır sayıda konser yapabildiğimiz bu sahneleri, sanatçıların güvenliğini düşünüp düzeltseler. Bu konserlerin o salonlarda yapılması için belediyelerden kiralandığını da hatırlatarak, herkese sevgilerimi sunarım.”

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