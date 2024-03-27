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  4. Servet değerinde teklifler yağıyordu! Hasan Can Kaya'nın lüks arabası dikkat çekti

Servet değerinde teklifler yağıyordu! Hasan Can Kaya'nın lüks arabası dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.03.2024 08:06
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Konuşanlar ile büyük beğeni toplayan Hasan Can Kaya'ya servet değerinde teklifler geliyordu. Acun Ilıcalı "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın" demişti. Hasan Can Kaya son olarak lüks aracıyla dikkat çekti.

Servet değerinde teklifler yağıyordu! Hasan Can Kaya'nın lüks arabası dikkat çekti

Hasan Can Kaya son dönemde sık sık gündeme gelen isimler arasında. Konuşanlar ile büyük çıkış yakalayan komedyen hakkında Acun Ilıcalı ilginç sözler söylemişti.

Ilıcalı "Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.

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Servet değerinde tekliflerin yağdığı Hasan Can Kaya durumundan memnun. Kaya son olarak ekip arkadaşlarını lüks aracıyla durağa bırakırken görüntülendi.

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Porsche aracıyla trafikte görüntülenen Kaya'nın çalışma arkadaşlarını durağa bırakması sosyal medyanın da diline düştü.

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Sosyal medyada "Bari eve bıraksaydın", "Çocuklara taksi parası vereydin" yorumları gecikmedi.

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Hasan Can Kaya
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